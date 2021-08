Brendet amerikane po vazhdojnë rrugëtimin për të sjellë Shkuma Party dhe muzikë çdo vikend në lokacione të ndryshme me kampanjën më atraktive ‘Unlock the Fun’. E këtë vikend kemi zgjedhur qytetin e lashtë të kulturës, Prizrenin, gjegjësishtë në Gold Pool Club.

Aty po ju presim për t’u argëtuar më shumë lojëra e shpërblime të shumta që ju presin gjatë kampanjës si: – Iphone 12

– Pushim n’Ulqin

– Skuter elektrik

– Laptop

– Biçikleta

– Smart Watch Ju ftojmë të gjithëve që të freskoheni dhe argëtoheni me shkuma party, muzikë dhe shumë shpërblime që mund t´i fitoni. Unlock the Fun – vetëm me Red Rain dhe Rc Cola!