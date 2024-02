Këtë javë Kuvendi do të mbajë 3 seanca Kuvendi i Kosovës gjatë kësaj jave do të mbajë tri seanca plenare. Deputetët do të mblidhen të mekurën për të shqyrtuar pikat e mbetura nga e kaluara, ndërkaq të enjten do të mbahet seancë e re plenare. Kurse të shtunën do të ketë seancë solemne për nder të 16-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës. Këto u…