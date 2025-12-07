Këta raportohet se janë kandidatët e 10-shes së parë të listës së PDK-së për deputetë
Partitë kanë kohë deri në mesnatë për t’i dorëzuar listat e kandidatëve për deputetë.
Portali Magazina.com shkruan se ka siguruar emrat e shjetëshes së parë në listën e kandidatëve për deputetë, të cilës i prin kryetari i partisë, Bedri Hamza, kandidat për kryeministër:
Bedri Hamza
Uran Ismajli
Vlora Citaku
Enver Hoxhaj
Arben Mustafa
Besa Kabashi Ramaj
Rrahman Rama
Eman Rrahmani
Sala Jashari
Kujtim Gashi