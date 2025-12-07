Këta raportohet se janë kandidatët e 10-shes së parë të listës së PDK-së për deputetë

Partitë kanë kohë deri në mesnatë për t’i dorëzuar listat e kandidatëve për deputetë. Portali Magazina.com shkruan se ka siguruar emrat e shjetëshes së parë në listën e kandidatëve për deputetë, të cilës i prin kryetari i partisë, Bedri Hamza, kandidat për kryeministër: Bedri Hamza Uran Ismajli Vlora Citaku Enver Hoxhaj Arben Mustafa Besa Kabashi Ramaj…

Lajme

07/12/2025 18:47

Partitë kanë kohë deri në mesnatë për t’i dorëzuar listat e kandidatëve për deputetë.

Portali Magazina.com shkruan se ka siguruar emrat e shjetëshes së parë në listën e kandidatëve për deputetë, të cilës i prin kryetari i partisë, Bedri Hamza, kandidat për kryeministër:

Bedri Hamza
Uran Ismajli
Vlora Citaku
Enver Hoxhaj
Arben Mustafa
Besa Kabashi Ramaj
Rrahman Rama
Eman Rrahmani
Sala Jashari
Kujtim Gashi

Artikuj të ngjashëm

December 7, 2025

Arian Tahiri kandidon për deputet: Kam energji dhe dëshirë të kontribuoj...

Lajme të fundit

Arian Tahiri kandidon për deputet: Kam energji dhe...

AAK publikon listën me kandidatë për deputetë –...

LDK përsëri e lë jashtë liste Agim Veliun,...

LDK publikon listën kandiduese të deputetëve, ndryshime në top 10she e tutje