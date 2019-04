Këta janë numrat me të cilët partitë garojnë në zgjedhjet e Veriut

KQZ ka bërë tërheqjen e numrave të renditjes së partive politike në fletëvotime, në zgjedhjet që do të mbahen në Mitrovicën e Veriut, më 19 maj.

Lëvizja Vetëvendosje do të ketë numrin 60, PDK me numër 61 dhe më pas Lista Serbe me numrin 62 – tri subjektet që do të jenë garuese në zgjedhje.

KQZ ka paralajmëruar që gjithçka është gati për këtë proces zgjedhor. /Lajmi.net/