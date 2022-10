Këta janë hapat për heqjen e vizave nëse nesër Kosova merr lajme të mira nga Grupi Punues Taulant Kryeziu, ish deputet dhe njohës i politikave të Bashkimit Evropian, ka treguar se çfarë do të ndodhë pas takimit të Grupit Punues në lidhje me liberalizimin e vizave për Kosovën, nëse ka pajtueshmëri për të ecur tutje. Përmes një postimi në Facebook, Kryeziu, ka treguar ecurinë e procesit në lidhje me këtë çështje, duke…