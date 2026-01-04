Këta janë emrat e rinj nga LDK-ja që kanë siguruar ulëse në Kuvendin e Kosovës
Lidhja Demokratike e Kosovës në legjislaturën e re të Kuvendit sjell disa emra të rinj, përfshirë Ukë Rugovën, Janina Ymerin dhe Ermal Sadikun.
Megjithatë, rezultatet zgjedhore dhe tkurrja e numrit të mandateve kanë bërë që jashtë Kuvendit të mbesin disa figura të njohura nga mandati i kaluar, si Arben Gashi, Alban Zogaj, Ekrem Hyseni dhe Krenar Xhaferi.