Këta janë dy rusët që u shpallën “non-grata” në Kosovë

Ministrja e Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla ka marrë sot një vendim, në të cilin ka shpallur “persona non grata” dy rusë.

Denis Vengerskii dhe Alexey Kryvosheev janë dy personat që janë identifikuar nga llupa e institucioneve të Kosovës se veprimtaria e tyre është cenuese për sigurinë kombëtare.

Në dokumentin që ka siguruar ATV-ja, kuptojmë se ministrja Gërvalla ka njoftuar edhe presidenten, kryeministrin, si dhe policinë e Kosovës dhe Agjencinë e Inteligjencës.

Ndërkohë, kuptojmë që Alexey Kryvosheev, i cili është edhe diplomat rus, nuk e ka për herë të parë që është shpallur “person non grata”.

Ai edhe nga autoritetet shqiptare është shpallur i papranueshëm, pasi që në janar të këtij viti, sipas qeverisë shqiptare, vazhdimisht ka thyer masat anti-covid në Shqipëri.

Për këtë ka reaguar edhe presidentja e Kosovës, me ç’rast ka thënë se “Institucionet e Republikës së Kosovës janë të vendosura në luftën kundër ndikimit malinj të Federatës Ruse dhe satelitëve të saj në rajon, të cilët synojnë rrënimin e arritjeve tona dhe të SHBA-së, NATO-s dhe BE-së. Për këtë arsye do të vazhdojmë të bashkëpunojmë ngushtë me aleatët tanë amerikanë dhe evropianë, për ta parandaluar tentimin që Kosova dhe rajoni ynë të jenë pre e ambicieve destablizuese të Federatës Ruse”, ka thënë Osmani.

Ndërkohë, edhe shefi i kabinetit të ministres Gërvalla, Sharr Jakupi, ka shkruar se për të njëjtit janë njoftuar organet përkatëse të rendit dhe ligjit në Kosovë.