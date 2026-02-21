Këta janë dy banorët e BBVA që po agjërojnë

Prime i sotëm i BBVA nisi me Ledjonin, i cili përshëndeti banorët. Më pas zbuloi se gjatë muajit të Ramazanit, brenda shtëpisë, banorët që po agjërojnë janë Gimbo dhe Greta Me këtë rast, Ledioni i uroi një agjerim të lehtë dhe të pranuar.
21/02/2026 21:28
