Këta janë disa nga emrat e rinj që do të jenë kandidat për deputetë nga PDK
Deputeti i PDK-së, Përparim Gruda, ka zbuluar disa nga emrat e rinj që pritet të jenë pjesë e listës së PDK-së për zgjedhjet e 28 dhjetorit, duke konfirmuar se partia ka pasur interesim të madh nga profesionistë dhe personalitete të njohura.
Deputeti i PDK-së, Përparim Gruda, ka zbuluar disa nga emrat e rinj që pritet të jenë pjesë e listës së PDK-së për zgjedhjet e 28 dhjetorit, duke konfirmuar se partia ka pasur interesim të madh nga profesionistë dhe personalitete të njohura.
Gruda tha se edhe vetë do të rikandidojë si deputet në këto zgjedhje.
“Po, unë do të jem sërish pjesë e listës së PDK-së për deputet,” u shpreh ai.
Ai zbuloi disa nga emrat e rinj që PDK pritet t’i prezentojë si pjesë të listës zgjedhore.
“Do të ketë figura të reja… ka pasur goxha shumë interesim nga të rinj dhe personalitete të shumta që të hyjnë në listë. Shpresoj të mos na idhnohen sepse nuk mund të vendosim të gjithë, por pa dyshim do të jetë lista më e mirë në këto zgjedhje,” ka thënë Gruda për Indeksonline.
Ndër emrat e konfirmuar, ai përmendi:
Arben Mustafa – ekonomist, i doktoruar në Londër
Besa Kabashi – eksperte e sigurisë
Arian Tahiri – i cili hyn për herë të parë në garë për deputet”
Gruda theksoi se PDK është duke përgatitur një listë “të fortë dhe profesionale”, që sipas tij do të përfaqësojë më së miri pritjet e elektoratit në zgjedhjet e 28 dhjetorit.