Këta janë amerikanët që ende po mbahen të burgosur në Rusi Pas muajsh negociata të vështira me Kremlinin, administrata e presidentit amerikan, Joe Biden, më në fund arriti lirimin e yllit të basketbollit, Brittney Griner, nga një burg rus. Administrata Biden tha më 8 dhjetor se është pajtuar me Moskën për këmbimin e tregtarit të dënuarve të armëve, Viktor Bout me Griner, e cila u arrestua,…