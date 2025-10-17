Këta janë 10 asamblistët më të votuar nga secila parti në Mitrovicën e Jugut – Rezultatet zyrtare nga QKN
Komuna e Mitrovicës së Jugut do të shkojë në balotazh për të zgjedhur kryetarin e ri të saj.
Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Arian Tahiri, ka dalë i pari në këtë garë dhe do të përballet në raundin e dytë me kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje (VV), Faton Peci, i cili u rendit i dyti.
Ndërkohë, sipas rezultateve zyrtare të Qendrës Komunale të Numërimit (QKN), janë bërë publike edhe emrat e 10 kandidatëve më të votuar për Asamblenë Komunale nga secila prej partive kryesore që garuan në këtë komunë, transmeton lajmi.net.
Partia Demokratike e Kosovës (PDK):
Arian Tahiri – 12,166 vota
Shkëlqim Ibrahimi – 757 vota
Fisnik Suma – 665 vota
Majlinda Kurti – 636 vota
Igballe Islami – 577 vota
Ferdi Kadriu – 500 vota
Egzon Hamza – 486 vota
Artan Berisha – 481 vota
Gëzim Stavileci – 461 vota
Valon Brahimi – 444 vota
Lëvizja Vetëvendosje (VV):
Armend Begu – 6,835 vota
Jeton Zeneli – 546 vota
Erseka Barani – 415 vota
Kushtrim Zeneli – 414 vota
Naser Muja – 391 vota
Bajram Istrefi – 302 vota
Rinesa Preteni – 292 vota
Egzon Mehmeti – 291 vota
Alban Fejzullahu – 277 vota
Faik Zeqiri – 266 vota
GUXO:
Afërdita Hajrizi – 3,854 vota
Visar Syla – 566 vota
Xhevdet Osmani – 238 vota
Tafil Peci – 190 vota
Elfate Ademi Bahtiri – 172 vota
Elbasan Tahiri – 169 vota
Gëzim Begolli – 167 vota
Rrahim Hasani – 159 vota
Lulzim Hasani – 152 vota
Shkelzen Haliti – 149 vota
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK):
Safet Kamberi – 3,587 vota
Oltion Ahmeti – 308 vota
Gazmend Asllani – 271 vota
Xhyljeta Imeri – 265 vota
Bujar Kutllovci – 204 vota
Muhamed Hoti – 194 vota
Albulena Gashi – 184 vota
Arta Neziri – 182 vota
Behram Shabani – 170 vota
Shpat Neziri – 160 vota
Aleanca Kosova e Re (AKR):
Gjergj Beka – 1,079 vota
Enes Shosholli – 177 vota
Bislim Imeri – 135 vota
Asllan Beka – 122 vota
Vlora Sadiku – 92 vota
Xhelazim Baliu – 77 vota
Xhevdet Brahimi – 69 vota
Fexhrije Rrustemi – 53 vota
Egzon Mustafa – 48 vota
Ergin Kunoviku – 44 vota
Balotazhi ndërmjet Arian Tahirit dhe Faton Pecit do të vendos drejtimin e Mitrovicës së Jugut për katër vitet e ardhshme, ndërsa përbërja e re e Asamblesë do të luajë rol kyç në qeverisjen lokale./lajmi.net/