Këta janë 10 asamblistët më të votuar nga secila parti në Mitrovicën e Jugut – Rezultatet zyrtare nga QKN

17/10/2025 20:16

Komuna e Mitrovicës së Jugut do të shkojë në balotazh për të zgjedhur kryetarin e ri të saj.

Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Arian Tahiri, ka dalë i pari në këtë garë dhe do të përballet në raundin e dytë me kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje (VV), Faton Peci, i cili u rendit i dyti.

Ndërkohë, sipas rezultateve zyrtare të Qendrës Komunale të Numërimit (QKN), janë bërë publike edhe emrat e 10 kandidatëve më të votuar për Asamblenë Komunale nga secila prej partive kryesore që garuan në këtë komunë, transmeton lajmi.net.

Partia Demokratike e Kosovës (PDK):

  1. Arian Tahiri – 12,166 vota

  2. Shkëlqim Ibrahimi – 757 vota

  3. Fisnik Suma – 665 vota

  4. Majlinda Kurti – 636 vota

  5. Igballe Islami – 577 vota

  6. Ferdi Kadriu – 500 vota

  7. Egzon Hamza – 486 vota

  8. Artan Berisha – 481 vota

  9. Gëzim Stavileci – 461 vota

  10. Valon Brahimi – 444 vota

Lëvizja Vetëvendosje (VV):

  1. Armend Begu – 6,835 vota

  2. Jeton Zeneli – 546 vota

  3. Erseka Barani – 415 vota

  4. Kushtrim Zeneli – 414 vota

  5. Naser Muja – 391 vota

  6. Bajram Istrefi – 302 vota

  7. Rinesa Preteni – 292 vota

  8. Egzon Mehmeti – 291 vota

  9. Alban Fejzullahu – 277 vota

  10. Faik Zeqiri – 266 vota

GUXO:

  1. Afërdita Hajrizi – 3,854 vota

  2. Visar Syla – 566 vota

  3. Xhevdet Osmani – 238 vota

  4. Tafil Peci – 190 vota

  5. Elfate Ademi Bahtiri – 172 vota

  6. Elbasan Tahiri – 169 vota

  7. Gëzim Begolli – 167 vota

  8. Rrahim Hasani – 159 vota

  9. Lulzim Hasani – 152 vota

  10. Shkelzen Haliti – 149 vota

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK):

  1. Safet Kamberi – 3,587 vota

  2. Oltion Ahmeti – 308 vota

  3. Gazmend Asllani – 271 vota

  4. Xhyljeta Imeri – 265 vota

  5. Bujar Kutllovci – 204 vota

  6. Muhamed Hoti – 194 vota

  7. Albulena Gashi – 184 vota

  8. Arta Neziri – 182 vota

  9. Behram Shabani – 170 vota

  10. Shpat Neziri – 160 vota

Aleanca Kosova e Re (AKR):

  1. Gjergj Beka – 1,079 vota

  2. Enes Shosholli – 177 vota

  3. Bislim Imeri – 135 vota

  4. Asllan Beka – 122 vota

  5. Vlora Sadiku – 92 vota

  6. Xhelazim Baliu – 77 vota

  7. Xhevdet Brahimi – 69 vota

  8. Fexhrije Rrustemi – 53 vota

  9. Egzon Mustafa – 48 vota

  10. Ergin Kunoviku – 44 vota

Balotazhi ndërmjet Arian Tahirit dhe Faton Pecit do të vendos drejtimin e Mitrovicës së Jugut për katër vitet e ardhshme, ndërsa përbërja e re e Asamblesë do të luajë rol kyç në qeverisjen lokale./lajmi.net/

