Këta banorë shkojnë në nominim për të martën

Monika është e nominuara e parë, ndërsa banorët tjerë shkuan në dhomën e rrëfimit për nominimet e radhës, shkruan lajmi.net.

Egzona ishte e para e cila e nisi me Arbrin me arsyen se ka një llojë distance me të. Personi i dytë që Egzona radhiti për nominim ishte Tani për shkak të një komenti të Monikës e cila kishte bërë ndarjen e banorëve të rinjë me të vjetrit dhe kështu Tani nuk kishte bërë asnjë reagim, kjo e bëri Egzonën ta dërgoi në nominim.

Monika ishte e dyta me radhë e cila u nis në dhomën e rrëfimit duke nominuar Egzonën dhe Arbrin me arsyen se janë pak aktiv brenda shtëpisë.

Banori i tretë ishte Iliri i cili brenda dhomës së rrëfimit zgjedhi Donaldin me pretekstin se arsyet dihen si dhe banorin e dytë zgjodhi Egzonën me arsyen se ajo ndikohet shumë nga Donaldi.

Beniada ishte banorja e katër e cila u nis në dhomën e rrëfimit për nominim, ku zgjedhi Tanin dhe Arbrin me arsyen se nuk ka shumë afrimitet me ta.

Arjola në dhomën e rrëfimit nominoi Arbrin dhe Tanin me arsyen se meqenëse është vetëm vajzë Egzona nga banorët e rinjë, ajo zgjedhi mos ta nominojë.

Donaldi nominoi Einxhelin me arsyen se nuk i pëlqen dhe Arbrin sepse do donte të kishte një mendim të tij dhe jo të qëndroi pranë Ilirit.

Tani zgjodhi të nominoi Einxhelin me faktin se ajo i përmend emrin e tij me arsyen se Tani rri shumë me Donaldin, Banorin e dytë, ai zgjedhi Beniadën pasi kishte një debat të ashpër me të.

Einxhel nominoi Egzonën dhe Tanin me arsyen se si banorë të rinjë dëshiron t’i shohë në nominim.

Theksojmë se dy banorë që shkojnë në nominim për të martën janë Arbri dhe Monika./Lajmi.net/