Këta artistë do e hapin dhe do e mbyllin festivalin Sunny Hill Detajet e fundit veçse janë bërë publike nga organizatoret e festivalit ‘Sunny Hill’ Pas zbulimit të lokacionit, publik janë bërë edhe emrat që do përformojnë në këtë festival, shkruan lajmi.net. E hapjen e këtij festivali do ta bëjë ylli botëror, Dua Lipa dhe emra të tjerë si Elvana Gjata, Yll Limani, Kida, Grupi Sytë, Art…