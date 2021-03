Kështu vishet Kourtney Kardashian kur viziton dermatologun

Ylli i ‘Keeping Up With The Kardashians, kishte veshur një duks me pantallona me ngjyrë të zezë, transmeton lajmi.net.

Ajo kishte vendosur maskën përmbrojtje nga pandemia, flokët me ngjyrë të zezë dhe të drejta të rridhnin mbi supe gjatë bërrylave derisa ecte.

Kourtney mbante edhe e një çantë shpine të zezë më vonë u pa duke mbajtur një çantë të bardhë për blerje.

Motra e madhe Kardashian zgjodhi atlete të shtrenjta për udhëtimin e saj te mjeku, 41 vjeçarja u pa e veshur me atlete ‘Nike Jordan 1 Retro Low OG SP Travis Scott’ të zeza dhe të bardha të cilat kanë çmimin prej 1,000 dollarë vetëm një palë.

Ndryshe, Kardashian aktualisht po takohet me Travis Barker./Lajmi.net/