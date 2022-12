Kështu po i tregton kinezi të dhënat tregtare që thotë se i mori nga Dogana e Kosovës

Dogana e Kosovës duket se është përfshirë së fundmi në një skandal.

Ani pse një prej institucioneve më të besueshme, lajmi.net ka kuptuar se Doganës i kanë rrjedhur informacione tek një kompani e huaj, e cila dyshohet se po i tregton ato.

Për tu siguruar rreth informacioneve që posedon redaksia, lajmi.net ka kontaktuar kompaninë në duart e së cilës dyshohet se kanë rënë të dhënat e Doganës së Kosovës, ku një gazetare nga redaksia është prezantuar si pronare e një kompanie të re në treg që merret me eksport dhe import të mallrave.

Menjëherë pas prezantimit fillestar, një agjent i kompanisë së dyshuar nuk ka hezituar të ofrojë një demo të sistemit të tyre, duke konfirmuar marrjen e të dhënave nga Dogana e Kosovës dhe duke shpjeguar edhe mënyrë se si ka arritur t’i sigurojë ato.

Agjenti i kompanisë së dyshuar i tregon “pronares fiktive” nga Kosova se mënyra e funksionimit në sistemin e tyre është e lehtë. Ai fillimisht cakton lokacionin ku përzgjedh Kosovën dhe pastaj vazhdon t’i tregojë gazetares se si mund të marrë informacionet të cilat i interesojnë.

Agjenti konfirmon se të dhënat e sistemit të tyre sigurohen nga zyrtarë doganorë nga çdo vend.

“Të dhënat tona vijnë nga zyrtarë doganorë nga çdo vend dhe sigurohen ligjërisht. Andaj, ju mund të jeni të sigurt në sigurinë dhe saktësinë e të dhënave”, deklaron agjenti, duke i treguar në kamerë edhe kolegët në zyrë për të dëshmuar sa “serioz” kinse janë si kompani.

Në anën tjetër, agjenti kinez thotë se kanë të dhëna të Doganës së Kosovës që nga viti 2017, ndërsa kompania ku ai punon operon në treg që 21 vite. Ai ka thënë se zakonisht konsumatorëve ju ofrohen të dhënat nga Doganat përkatëse për tri vitet e fundit.

Ai vazhdon të sigurojë gazetaren e lajmi.net se informacionet janë të sakta në sistemin e tyre, duke i treguar kështu detaje për kompani të ndryshme kosovare që merren me importin e produkteve për të cilat gazetarja ka deklaruar se është e interesuar.

Gazetarja apo në këtë rast “pronarja fiktive” e kompanisë gjithashtu fiktive që merret me import dhe eksport, i ka thënë agjentit të kompanisë së dyshuar se kompania e saj është e interesuar të importojë në Kosovë disa lloje të mallrave ndërtimore, si dhe teknikë të bardhë.

Me këtë rast, agjenti i shpjegon asaj se sa e lehtë është që të ketë në dorë të dhënat e Doganës së Kosovës me sistemin e tyre, pasi që me një kërkim të shpejtë mund të gjejë sasinë e saktë të importuar të mallrave në Kosovë, kompanitë që i importojnë, emrat e pronarëve të këtyre kompanive dhe vendin e origjinës nga janë importuar mallrat, çmimin e importit, akcizës etj.

Agjenti tregon se bashkëpunimi me kompani bëhet në baza vjetore dhe çmimi është 6 mijë dollarë amerikanë.

Ndërkaq, nga Dogana e Kosovës kanë thënë se informatat e rrjedhura nuk janë nga sistemi i këtij institucioni.

Zëdhënësi i Doganës së Kosovës, Adriatik Stavileci, ka thënë se janë njoftuar nga bizneset e Kosovës që një kompani e huaj ka ofruar informata të paautorizuara për të dhënat tregtare në të gjithë botën, përfshirë regjionin dhe Kosovën.

Ata thonë se nuk besojnë që rrjedhja ka ndodhur edhe nga institucionet e tjera që posedojnë të dhënat e Doganës së Kosovës.

“Ne nuk besojmë se rrjedhja ka ndodhur nga institucionet tjera. Marrë parasysh që informatat e njëjta mblidhen edhe nga shtetet rajonale të cilat kalojnë transit mallrat Kosovare deri sa të vijnë në destinacion dhe të dhënat mbahen nga shumë entitete në këtë proces. Ne kemi bërë çdo përpjekje në mundësinë tonë për tu siguruar se sistemi ynë nuk cenohet nga ndërhyrjet e jashtme dhe ne nuk paragjykojmë sigurinë e institucioneve tjera. E përsërisim, të dhënat e ofruara nga një kompani kosovare në strukturë përmbajnë të dhëna që nuk janë në kuadër të setit të të dhënave të Doganës së Kosovës”, thuhet në përgjigjen e zëdhënësit të Doganës, Adriatik Stavileci.