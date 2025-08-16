Kështu po e uron Rita Ora bashkëshortin për ditëlindjen e 50-të
Regjisori i famshëm botëror, Taika Waititi, feston sot ditëlindjen. E nuk ka si të mungoj urimi nga bashkëshortja e tij, këngëtarja kosovare me famë botërore, Rita Ora. Ajo ka postuar në Instagram një foto me të, teksa e ka uruar. ”Urime ditëlindjen burri im, partneri im në krim”, ka shkruar Rita. Taika ka mbushur plotë…
ShowBiz
Regjisori i famshëm botëror, Taika Waititi, feston sot ditëlindjen.
E nuk ka si të mungoj urimi nga bashkëshortja e tij, këngëtarja kosovare me famë botërore, Rita Ora.
Ajo ka postuar në Instagram një foto me të, teksa e ka uruar.
”Urime ditëlindjen burri im, partneri im në krim”, ka shkruar Rita.
Taika ka mbushur plotë 50 vite jetë.
Cifti janë martuar rreth 3 vite më pare, në një ceremoni intime në Londër dhe që nga ajo kohë nuk po ndahen më nga njëri-tjetri e po duken tejet të lumtur së bashku.