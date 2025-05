Kështu mund të votoni nga Kosova për Shqipërinë në Eurovision

Finalja e Madhe e ‘Eurovision Song Contest 2025’ po zhvillohet sonte në Bazel të Zvicrës. Edicioni i 69-të i festivalit më të madh të muzikës në Europë ka nisur në orën 21:00.

Shqipëria e përfaqësuar nga ‘Shkodra Elektronike’ do të performojë e fundit në renditje, në vendin e 26-të -kodi i votimit nga publiku.

Qytetarët e Kosovës kanë të drejtë të votojnë si pjesë e votës së publikut.

Për “Shkodrën Elektronike” mund të votoni përmes votimit online me pagesë në faqen zyrtare esc.vote, duke zgjedhur lart opsionin ‘Rest of the world