Arbëria e Dobrajës mposhti Besën e Pejës (0 – 3), derisa Drenica triumfoi ndaj Feronikelit (1 – 3), shkruan lajmi.net.

Me përfundimin e xhiros së 21-të, Ballkani është lider në tabelë me 45 pikë, ndjekur nga Drita me 44 dhe Prishtina që zë pozitën e tretë me 41 sosh.

Ndërsa, në zonën e rrezikshme mbeten Drenica me 23 pikë dhe në fund Besa e Pejës me shtatë sosh.

Tabela e plotë./Lajmi.net/