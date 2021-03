Kështu duket shtëpia e re luksoze e Mozzikut

Reperi Mozzik është ndër emrat më të suksesshëm, që njihet për shumë hite në repertorin e tij, shkruan lajmi.net.

Artisti, gjatë ditës së sotme ka bërë të ditur se ka blerë shtëpi të re në një lagje të qytetit të tij, Ferizajt.

Por, ishte vëllai i tij, Getinjo, ai i cili ndau me ndjekësit disa fotografi, me të cilat tregoi se si do të duket ajo shtëpia e tyre e re.

“Faleminderit Zot për shendetin se tjerat i bojm vet”, shkroi ai sipër fotografisë.

Mozzik po vazhdon të punojë për projektet e reja muzikore, e suksesi i tyre pritet të jetë i njëjtë me të tjerat. /Lajmi.net/