Kështu duket renditja për Këpucën e Artë të Evropës

Lionel Messi dhe Kylian Mbappe janë yjet që do t’i shkojnë deri në fund garës për Këpucën e Artë.

Me Cristiano Ronaldon që ka mbetur shumë larg, Lionel Messi këtë sezon ka një konkurrent të ri në betejën për Këpucën e Arrtë, shkruan lajmi.net.

Ylli argjentinas me 33 gola të shënuara këtë sezon në La Liga, kryeson këtë garë me 66 pikë, duke lënë pas Kylian Mbappen e PSG-së, me 30 gola (60 pikë).

I treti në renditje është legjenda e futbollit italian, Fabio Quagliarella, me 22 gola (44 pikë), për të vazhduar me Mbaye Diagne, që ka shënuar 28 gola (42).

Renditja vazhdon me Luis Suarezin dhe Robert Lewandowskin.

Lista e lojtarëve që po kërkojnë Këpucën e Artë:

Lionel Messi | Barcelona 33 gola (66)

Kylian Mbappe | PSG | 30 gola (60)

Fabio Quagliarella | Sampdoria | 22 gola (44)

Mbaye Diagne | Kasimpasa / Galatasaray | 28 gola (42)

Luis Suarez | Barcelona 21 gola (42)

Robert Lewandowski | Bayern Munich | 21 gola (42)

Krzysztof Piatek | Genoa / AC Milan | 21 gola (42)

Karim Benzema | Real Madrid 21 gola (42)

Duvan Zapata | Atalanta | 21 gola (42)

Luuk de Jong | PSV | 27 gola (40.5)

Cristiano Ronaldo | Juventus | 19 gola (38)

