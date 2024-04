Kështu do të duken fletëvotimet për votimin për largimin e kryetarëve në veri KQZ ka publikuar numrin e qytetarëve me të drejtë vote për procesin e votimit për apo kundër largimit të kryetarëve nga funksioni në komunat Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut, që do të mbahet më 21 prill 2024. Kjo listë përmban 46,556 votues apo 1,461 votues më shumë në krahasim me zgjedhjet e…