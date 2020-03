Kështu do të dukej ‘Play Off’ në Serie A nëse vendoset që kampionati të përfundojë tani

Në Itali janë duke u rritur zërat se kampionati i futbollit nuk do të përfundojë, si rezultat i epidemisë së koronavirusit.

Me një vendim të qeverisë italiane, sporti është ndalur në vend deri më 3 prill. Janë edhe 12 xhiro deri në fund të sezonit, me ndeshjet që duhet të luhen më së largu më 24 maj, me lojtarët që duhet të përgatiten për EURO 2020.

Në mbledhjen e fundit të mbajtur nga FIGC, janë lënë të hapura tri opsione se si mund të përfundohet sezoni.

Një prej opsineve është edhe përfundimi i sezonit tani, dhe organizimi i ndeshjeve të Play Off për titullin e kampionit dhe rënien nga liga.

Nëse do të orgnizohet Play Off, Juventus, Lazio, Inter dhe Atalanta do të luftonin për titull.

Në këto përballje, Juventus do të sfidonte Atalantën, dhe Lazio – Interin./Lajmi.net/