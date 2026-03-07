Këshilltarja e Presidentes: Pretendimet se Vjosa Osmani do të jetë kandidate për kryeministre nga opozita – propagandë dhe e pasaktë

Këshilltarja e presidentes, Egensa Vitia, ka reaguar ndaj raportimeve dhe spekulimeve në lidhje me mundësinë që presidentja Vjosa Osmani të jetë kandidate për kryeministre nga një opozitë e bashkuar. Përmes një postimi publik, Vitia i ka cilësuar këto pretendime si propagandë dhe të pavërteta, duke thënë se bëhet fjalë për përpjekje për të krijuar konfuzion…

Lajme

07/03/2026 19:52

Këshilltarja e presidentes, Egensa Vitia, ka reaguar ndaj raportimeve dhe spekulimeve në lidhje me mundësinë që presidentja Vjosa Osmani të jetë kandidate për kryeministre nga një opozitë e bashkuar.

Përmes një postimi publik, Vitia i ka cilësuar këto pretendime si propagandë dhe të pavërteta, duke thënë se bëhet fjalë për përpjekje për të krijuar konfuzion në opinionin publik.

“Propaganda e radhës që natyrisht është e PASAKTË: ‘Vjosa Osmani kandidate për kryeministre nga opozita e bashkuar (PDK, LDK, AAK dhe NISMA.)’ Këto janë thjesht përpjekje të propaganduesve për të krijuar zhurmë dhe konfuzion, sepse kur mungojnë faktet, shpiken narrativa. FAKTI I VETËM: këto janë luftë hibride”, ka shkruar ajo.

Ajo ka theksuar se pretendimet e tilla nuk kanë bazë faktike dhe sipas saj bëjnë pjesë në atë që e ka quajtur “luftë hibride”./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 7, 2026

FSK ndez flakadanin në kazermën “Adem Jashari” në përmbyllje të shënimit...

March 7, 2026

Murati i reagon stafit të Vjosa Osmanit që ia nxorën deklaratën...

March 7, 2026

Shefja e kabinetit të presidentes: Pretendimet për skemë apo plan të...

March 7, 2026

Çmenduri: Shoferi kosovar sulmon një punëtor në Ferizaj, vetëm se nuk...

March 7, 2026

Raportohet se djali i Khameneit ka mbetur i plagosur, i përfolur...

March 7, 2026

Asambleja iraniane do të mblidhet “brenda një dite” për të zgjedhur...

Lajme të fundit

FSK ndez flakadanin në kazermën “Adem Jashari” në...

Murati i reagon stafit të Vjosa Osmanit që...

Shefja e kabinetit të presidentes: Pretendimet për skemë...

Çmenduri: Shoferi kosovar sulmon një punëtor në Ferizaj,...