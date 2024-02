Këshilltarja e Kurtit “përmirëson” edhe gjermanët, i reagon ambasadorit në një postim

Podrimja tha se nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje të BE-së me aneksin e Ohrit do të ishte mjaft fitimprurëse për Kosovën e Serbinë, shkruan lajmi.net.

Ajo shtoi se është Serbia ajo, e cila e refuzon nënshkrimin e marrëveshjes së BE-së, me aneksin e Ohrit.

“Nënshkrimi i marrëveshjes së BE-së me aneksin e Ohrit do të ishte fitimprurëse! Fatkeqësisht, njëra palë jo vetëm që e refuzon këtë, por e lufton në çdo front”, ka shkruar ajo në ‘X’. /Lajmi.net/

Signing the 🇪🇺 agreement with Ohrid annex would be a win-win!

Unfortunately one side is not only refusing this but fighting it on every front. https://t.co/keELghicVf

— Fëllanza Podrimja (@FPodrimja) February 13, 2024