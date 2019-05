Këshilltarja e kryeministrit i përgjigjet Gjuriqit: Kosova zbatoi të gjitha marrëveshjet

Sipas këshilltares së kryeministrit, Kosova asnjëherë nuk do të ketë “Dodik Republikë”.

Tutje, ajo ka thënë se Kosova i ka zbatuar të gjitha marrëveshjet që kanë qenë të parapara me shtetin serb.

Postimi i saj i plotë:

Tani pasi plani i ndarjes u shua, Serbia synon defunksionalizimin e Kosovës përmes Dodik Republikës!

Më kujtohet në marsin e vitit 2018, derisa ishim në një takim trilateral të dialogut teknik Kosovë – BE – Serbi në Bruksel përballë Marko Gjuriqit dhe Dragan Vladisavljeviqit, në pyetjen time se kur Serbia do të fillojë ndërtimin e pikave kufitare në Bërnjak, Dheu i Bardhë, dhe Merdare, sipas marrëveshjes IBM, ky i fundit ma ktheu me nervozizëm: “Ne jemi në këtë dialog dhe në këtë tavolinë vetëm për Asociacionin, dhe nëse vazhdoni insistimin ne e lëshojmë këtë takim. Unë nuk jam studenti yt që të të përgjigjem.” Me një fjalë, Serbia nuk kanë qenë asnjëherë e interesuar për marrëveshje e as për dialog.

Tani le t’a dijë Gjuriqi, Vladisavljeviqi, dhe bota mirë e qartë, se Kosova i ka zbatuar të gjitha marrëveshjet, por asnjëherë s’do lejojë realizimin e Dodik Republikës brenda kufijve të 17 shkurtit.

Në Kosovë asnjëherë nuk do të ketë Asociacion ashtu siç ka pretenduar gjithmonë Serbia, duke defunksionalizuar investimin politik dy dekadësh të popullit dhe botës mbarë. Nuk do t’a shohë asnjëherë Serbia ëndrrën për të hyrë në shtetin e Kosovës nga dera e pasme!

Serbia do të jetë gati për të vërtetën dhe paqen, atëherë kur do të fillojë t’i dojë fëmijët e saj më shumë se Millosheviqin. Meqë Gjuriqi paska mbetë pa punë, le të angazhohet në këtë drejtim! /Lajmi.net/