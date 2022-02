Këshilltari Special i Departamentit të Shtetit e thërret në telefon Kurtin, bisedon për zgjedhjet serbe të 3 prillit

Chollet ia përmendi Kurtit zgjedhjet e Serbisë që do të mbahen me 3 prill. Ndër tjera, diplomati amerikan falënderoi Kosovën për pritjen e afganëve në Kosovë.

“Telefonatë fantastike me kryeministrin Albin Kurti. Rikonfirmova mbështetjen e palëkundur për sovranitetin e Kosovës. Përpara kemi zgjedhjet e Serbisë në prill, u diskutuan rastet kur shtetet e OSBE-së i kane pranuar kërkesat e shteteve të tjera për t’u lejuar votimi fizikisht. Falënderoj Kosovën për bujarinë e saj që priti afganët”, ka shkruar Chollet.

Great call with PM @albinkurti. I reaffirmed unwavering support for Kosovo’s sovereignty. Looking to Serbia’s April elections, discussed practices when OSCE states have agreed to other states’ requests for in-person voting. Thanked 🇽🇰 for its generosity hosting Afghans.

— Derek Chollet (@CounselorDOS) February 18, 2022