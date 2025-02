​Këshilltari i Trump: Zelensky do të nënshkruajë marrëveshjen për mineralet Mike Waltz, një anëtar i ekipit amerikan që filloi negociatat me Moskën të martën, tha se pret që presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky të nënshkruajë një marrëveshje sipas së cilës SHBA-ja do të merr një pjesë të pasurisë nga burimet minerale të Ukrainës. “Shikoni, kjo është linja e rëndësishme – presidenti Zelensky do të nënshkruajë këtë…