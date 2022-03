Këshilltari i presidentes tregon numrin e takimeve të Osmanit me zyrtarët e huaj përgjatë tre muajve

Kupina tha se nga 1 janari 2022, deri më sot Osmani ka realizuar këto takime:

Me krerë të shteteve, tetë takime me kryeministra, pesë takime me kryetarë kuvendesh, e takime të shumta me ministra të jashtëm e drejtues të organizatave ndërkombëtare.

Sipas Kupinës në kuadër të takimeve të Osmanit hyjnë edhe ato me delegacione të larta nga Shtëpia e Bardhë, transmeton lajmi.net.

Madje i njëjti theksoi se takimet e Osmanit kanë përfshirë edhe shtete të cilat ende nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës.

Postimi i plotë:

Bilanci tre mujor i takimeve ndërkombëtare të Presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani nuk ka si të përshkruhet ndryshe, përpos si angazhim maksimal në përfaqësimin e Kosovës në forume dypalëshe dhe ato shumëpalëshe.

Faktet flasim më shumë se fjalët. Gjatë periudhës tremujore 1 janar 2022-31 mars 2022 janë realizuar:

Takime me krerë shtetesh: 9

Takime me kryeministra: 8

Takime me kryetarë kuvendesh: 5

Takime me drejtues të organizatave ndërkombëtare: 6

Takime me ministra të Jashtëm: 10

…si dhe takime të tjera me delegacione të larta nga Shtëpia e Bardhë, telefonata me krerë shtetesh, takime me senatorë e anëtarë të parlamenteve nga SHBA-ja, BE -ja dhe shtete të tjera

Takimet përfshijnë edhe shtete jo njohëse./Lajmi.net/