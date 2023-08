Këshilltari i Kurtit tenton t’i japë merita kryeministrit për çështjen e afatit të zgjerimit të BE-së më 2030

Këshilltari i kryeministrit Albin Kurti, Jeton Zulfaj, ka bërë një reagim lidhur me këtë duke publikuar një fjalim të kryeministrit Kurti të mbajtur në vitin 2021 në Komitetin për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian, ku kreu i Qeverisë së Kosovës teksa flet për zgjerimin potencon se “Diku, dikush së shpejti duhet të vijë me një vizion të tillë”.

Zulfaj në një postim të dytë ka provuar të konstatojë se parashikimi i shefit të tij ka dalë i saktë, duke bashkëngjitur videon e Charles Michel i cili ka projektuar vitin 2030 si koha kur mund të ketë anëtare të reja të BE-së.

On 29 April, 2021 PM @albinkurti spoke at the European Parliament Committee for Foreign Affairs @EP_ForeignAff. Speaking about the WB6 joining the EU, he said: “Somewhere, someone soon should come up with such a vision”. https://t.co/pnEIzXPG6S pic.twitter.com/O3Y4gtbC9y

