Këshilltari i Kurtit që dikur mbështeste Fatmir Limajn, mbron Kusari-Lilën: Çfarë ka bërë gabim Mimoza?

Këshilltari i kryeministrit të Kosovës, Albin Kurtit dhe ishi i Nismës, Jeton Zulfaj ka dalë në mbrojtje të shefes së deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari -Lila pas publikimit të përgjimeve ku implikohet ajo dhe deputeti i Listës Serbe që në këto përgjime flet më shumë në emër të kriminelit të veriut, Milan Radojiçiq.

Në një status në Facebook, Zulfaj ka thënë se përgjimi ka qenë i porositur. Ai ka thënë se Kusari gjatë gjithë kohës ia ka kujtuar qëllimin e takimit, duke i thënë të fokusohet tek ligjet për seancën e ardhshme të Kuvendit, por duket se ka harruar se si Kusari – Lila i ankohet për kolegët deputetë të PDK-së, deputetit të Listës Serbe.

“Takimi është jo publik por në objekt publik, me Simiq, jo me Radoiçiq, prandaj edhe s’kishte asnjë arsye Mimoza të angazhohej në një bisedë ku Simiq flet për Radoiçiq.”, ka thënë Zulfaj.

Zulfaj është hedhur në sulm ndaj gazetarit Berat Buzhala duke e quajtur “shërbëtor të devotshëm”.

Lexoni postimin e plotë të tij:

Përgjim i porositur, me interpretim udhëzues nga një shërbëtor i devotshëm.

Në këtë pjesën e dytë të përgjimit të porositur i cili u publikua dje me interpretim udhëzues nga një shërbëtor i devotshëm, Mimoza qartazi e tregon arsyen e takimit me Simiq e që është në kuadër të mandatit dhe detyrës së saj si kryetare e grupit parlamentar të shumicës parlamentare.

Gjatë tërë kohës Mimoza ja kujton qëllimin e takimit duke ja rikujtuar se duhet të fokusohet tek ligjet për seancën e ardhshme të Kuvendit.

Takimi është jo publik por në objekt publik, me Simiq, jo me Radoiçiq, prandaj edhe s’kishte asnjë arsye Mimoza të angazhohej në një bisedë ku Simiq flet për Radoiçiq.

Natyrisht, Simiq kishte shkuar tek Mimoza të fliste për Radoiçiq, që edhe ta incizonte por Mimoza ishte e interesuar për seancën e radhës të Kuvendit dhe ligjet që është gjëja më normale që duhet të bëjë një udhëheqëse e grupit parlamentar të shumicës parlamentare.

Çfarë ka bërë gabim Mimoza?

Që ka folur me Listën Serbe e cila i ka 10 deputetë në kuvend?

Përfaqësuesit nga komuniteti Serb nuk i zgjedh Mimoza. Mimoza e ka në mandat që të bisedojë me ata përfaqësues të cilët bëhen pjesë e Kuvendit të Republikës.

Shërbëtorit interpretues nuk i konvenon të nxjerrë materialin që ka pa e interpretuar sepse ashtu ai material ska vlerë. Ashtu secili mund ta gjykonte përgjimin sipas kuptimit, interpretimit e mendimit të tij/saj.

JOOOO. Shërbëtori dëshiron që ai material që atij i është besuar të kuptohet nga të gjithë siç e kupton ai dhe siç pret porositësi, prandaj edhe ne 3 minuta përgjim ai bën gati 30 minuta interpretim/udhëzim.

Në fund të fundit duhet të ketë një arsye të fortë se përse bash atij ja besuan këtë punë.

Në Kosovë ka shumë media, por një përgjim i porositur nga Radoiçiq nuk mund ti besohej kujtdo, madje as mediave ne veri te vendit, sepse zoti na ruajt dikush tjetër do ta nxjerrte pa interpretim/udhëzim e ashtu do humbej mundësia për të goditur qeverinë.

Dhe mirë bën mediat tjera që nuk ia morën këtë mundësi. Radoiçiqin dhe gjithçka që lidhet me guethyesit e tij duhet të ja besojmë atij që e njeh atë më së miri.

Por, a thu nga e mori shërbëtori këtë material?

Çfarë pyetje idiote bëj edhe unë.