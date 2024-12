Këshilli Prokurorial nesër do të mbajë mbledhje urgjente Këshilli Prokurorial i Kosovës do të mblidhet nesër, me fillim nga ora 13:00. Në njoftim thuhet se mbledhja është urgjente. Në rend dite janë dy pika: Procesverbali i takimit të 258-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe caktimi i ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të Prokurorisë së Apelit. “Ju ftojmë të merrni pjesë në Takimin…