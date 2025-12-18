Këshilli Prokurorial me takim të jashtëzakonshëm pas vendimit të Supremes për U.D Kryeprokurorin Besim Kelmendi

Këshilli Prokurorial ka mbajtur sot një takim të jashtëzakonshëm. Në këtë mbledhje, Këshilli Prokurorial ka pranuar edhe zyrtarisht vendimin e Gjykatës Supreme ku hidhet poshtë vendimi i KPK-së për shkarkimin e U.D Kryeprokurorit Besim Kelmendi. Pavarësisht kësaj, nga KPK-aj nuk është marrë ndonjë vendim për çështjet tutje dhe se kjo do zhvillohet në një takim…

Lajme

18/12/2025 14:52

Këshilli Prokurorial ka mbajtur sot një takim të jashtëzakonshëm.

Në këtë mbledhje, Këshilli Prokurorial ka pranuar edhe zyrtarisht vendimin e Gjykatës Supreme ku hidhet poshtë vendimi i KPK-së për shkarkimin e U.D Kryeprokurorit Besim Kelmendi.

Pavarësisht kësaj, nga KPK-aj nuk është marrë ndonjë vendim për çështjet tutje dhe se kjo do zhvillohet në një takim të ardhshëm.

“Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), nën kryesimin e z. Ardian Hajdaraj, ka mbajtur sot një takim të jashtëzakonshëm, të 281-të me radhë, i cili është zhvilluar me dyer të mbyllura.Me këtë rast, Kryesuesi Hajdaraj njoftoi anëtarët e KPK-së për pranimin e Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës”,thuhet në njoftim.

Tutje u tha se “Ndërkaq, çështjet të cilat ndërlidhen me zbatimin e këtij aktgjykimi do të trajtohen në takimin e radhës.”./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 18, 2025

Djali i Hashim Thaçit falënderon Edi Ramën pas vizitës në Hagë

Lajme të fundit

Djali i Hashim Thaçit falënderon Edi Ramën pas vizitës në Hagë

“Ju përshëndes, kaloni mirë” – Kurti injoron pyetjen...

Mediat informohen nga KPM për rregulloren dhe obligimet zgjedhore

“88% e votuesve të regjistruar nga disaspora për...