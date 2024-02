Këshilli i Sigurimit të OKB-së do të mbaj takim urgjent pas sulmeve të ShBA-së ndaj Irakut dhe Sirisë Këshilli i Sigurimit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të mbajë takim urgjent të hënën në lidhje me sulmet amerikane në Irak dhe Siri, raporton agjencia e lajmeve AFP. Burime diplomatike thanë se takimi do të zhvillohet në orën 16:00 me orën lokale, transmeton Klankosova.tv. Raportohet se do të diskutojë sulmet e ndërmarra nga…