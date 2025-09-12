Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mblidhet për të diskutuar ndërhyrjet me dronë në Poloni
Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mblidhet të premten për të diskutuar inkursionet me dronë në hapësirën e saj ajrore, të cilat presidenti polak i përshkroi si një përpjekje nga Rusia për të testuar përgjigjen e Varshavës dhe NATO-s. Polonia gjithashtu ndaloi fluturimet me dronë përgjatë kufijve të saj lindorë me Bjellorusinë dhe Ukrainën,…
Bota
Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mblidhet të premten për të diskutuar inkursionet me dronë në hapësirën e saj ajrore, të cilat presidenti polak i përshkroi si një përpjekje nga Rusia për të testuar përgjigjen e Varshavës dhe NATO-s.
Polonia gjithashtu ndaloi fluturimet me dronë përgjatë kufijve të saj lindorë me Bjellorusinë dhe Ukrainën, dhe kufizoi trafikun e vogël ajror atje, pasi rrëzoi ato që tha se ishin dronë rusë që shkelën hapësirën e saj ajrore të mërkurën, raporton Reuters.
Polonia u mbështet nga aleatët e saj të NATO-s në rrëzimin e dronëve – hera e parë që një anëtar i aleancës ushtarake dihet se ka qëlluar gjatë luftës së Rusisë në Ukrainë – dhe Gjermania tha të enjten se do të forconte angazhimin e saj ndaj kufirit lindor të NATO-s në përgjigje të inkursioneve.
Rusia tha se nuk kishte ndërmend të godiste ndonjë objektiv në Poloni dhe se nuk do të bënte komente të mëtejshme mbi incidentin. Një komandant i lartë i NATO-s tha se ende nuk dihet nëse inkursionet me dronë ishin të qëllimshme.
Por incidenti ka ngritur pyetje në lidhje me përgatitjen e NATO-s kundër sulmeve me dronë, ka nxitur tensione me Rusinë dhe ka bërë që disa udhëheqës perëndimorë të kërkojnë sanksione të reja kundër Moskës dhe të vënë në pikëpyetje angazhimin e saj ndaj përpjekjeve për paqe në Ukrainë. Reklamë • Shkoni për të vazhduar
Raportoni këtë reklamë
“Ky provokim rus, siç e dinë mirë gjeneralët dhe ushtarët tanë, nuk ishte gjë tjetër veçse një përpjekje për të testuar aftësitë tona, aftësinë tonë për t’u përgjigjur,” u tha të enjten Presidenti polak Karol Nawrocki ushtarëve.
Anëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, Sllovenia, Danimarka, Greqia, Franca dhe Britania, i kërkuan organit prej 15 anëtarësh të mblidhej për incidentin.
Avionët luftarakë polakë F-16, F-35 holandezë, aeroplanë mbikëqyrës italianë AWACS dhe aeroplanë furnizimi me karburant të NATO-s u ngritën në ajër në operacion për të rrëzuar dronë në hapësirën ajrore polake gjatë natës së së martës deri të mërkurën, thanë zyrtarët.
Mbetjet e 16 dronëve ishin rikuperuar deri më tani, i tha parlamentit të enjten Ministri i Mbrojtjes Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Ai tha se mbështetja logjistike e Polonisë për Ukrainën mund të ketë qenë një motiv për inkursionet – shumica e ndihmës për Ukrainën kalon përmes Polonisë.