Këshilli i Prindërve me masë ekstreme: Çregjistrim masiv i nxënësve nëse nuk fillon mësimi më 3 tetor Këshilli i Prindërve i Kosovës ka paralajmëruar se do të nisin një masë ekstreme nëse vendimi për ndërprerjen e grevës nuk merret deri më 3 tetor. “Nëse më 3 tetor nuk fillon mësimi në gjithë Kosovën, do të kërkojmë çregjistrim masiv nga shkollat dhe sistemi arsimor do të kolapsojë”, thuhet në njoftimin e Këshillit të…