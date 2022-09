Këshilli i Prindërve letër krerëve shtetërorë: Nëse nuk ka marrëveshje deri më 1 tetor, fillojmë protestën Kryesia e Këshillit të Prindërve të Kosovës ka paralajmëruar protestë në rast se Qeveria e Kosovës nuk arrin marrëveshje me SBASHK-un lidhur me kërkesat e mësimdhënësve. Një gjë e tillë është parashtruar me anë të një letre të përbashkët drejtuar kryeministrit Albin Kurti, presidentja Vjosa Osmani, si dhe kryetarit të Kuvendit, Glauk Konjufca, shkruan lajmi.net.…