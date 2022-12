Këshilli Gjyqësor i Kosovës: Nga nesër gjykatat vazhdojnë punën me kapacitete të plota Këshilli Gjyqësor i Kosovës, ka njoftuar se gjatë mbledhjes së mbajtur sot, ka marrë vendim që, nga data 3 dhjetor 2022, gjykatat do të vazhdojnë punën me kapacitete të plota. Kështu është njoftuar nga KGJK-ja përmes një komunikate të plotë, ku është shtuar se, po ashtu është vendosur që, pezullimi i bashkëpunimit për iniciativat e…