Këshillat e një psikologu për të kufizuar kohën e fëmijës në ekran

Fakti që fëmijët zemërohen kur nënat dhe baballarët përpiqen të përmirësojnë situatën i bën gjërat edhe më të vështira.

Një psikolog i Stanfordit me emrin Nir Eyal shpjegoi se si të menaxhoni marrëdhëniet e fëmijëve tuaj me pajisje dhe u përgatit një udhëzues përfundimtar për ju në mënyrë që të mund t’i trajtoni gjërat në mënyrë sa më paqësore të jetë e mundur.

Lejoni fëmijët tuaj të kontrollojnë vetë kohën dhe hapësirën e tyre.

Siç përmend Eyal në artikullin e tij, një nga gabimet më të mëdha që bëjnë prindërit modernë është që të mos lejojnë fëmijët e tyre të kontrollojnë kohën e tyre. Vetëm në këtë mënyrë ata mund të mësojnë të shmangin shpërqendrimet dhe të jenë përgjegjës për jetën e tyre kur të rriten.

Shpjegoni se çfarë humbin kur i kushtojnë kohë pajisjeve.

Edhe fëmijët e vegjël që ndjekin kopshtin e dinë se koha është e kufizuar. Thjesht shpjegojuni atyre se nëse kanë 3 orë kohë të lirë dhe e kalojnë të gjithën duke luajtur lojëra në iPadin e tyre, ata nuk do të kenë kohë për të pikturuar, për të dalë me miqtë ose për të shijuar një histori para gjumit.

Besojeni ose jo, ata mund t’i japin përparësi. Mundohuni të mos bini viktimë e paragjykimit se pajisjet janë të padobishme. Ato bëhen të tilla vetëm nëse nuk dimë si ta kontrollojmë veten.

Tregojuni atyre që aplikacionet, videot dhe lojërat janë bërë për t’i mbajtur konsumatorët “të mbërthyer” pas tyre.

Nëse fëmija juaj pëlqen të luajë lojëra në një smartphone, tregojini atyre për shpërblimet që marrin në çdo nivel. Nëse u pëlqen të shikojnë shfaqje televizive, ia vlen të përmendim bonuset që shfaqen në fund të secilit episod.

Të moshuarit janë në gjendje të kuptojnë funksionin që kanë hormonet tona që na mbajnë të varur nga gjëra të tilla. Është gjithashtu mirë t’i tregoni se si të menaxhojnë kohën para ekranit me shembuj.

Pyetini sa kohë mendojnë se është e mjaftueshme.

Ju mund të keni frikë të dëgjoni se ata do të përdorin pajisjet e tyre të çmuara gjatë gjithë ditës. Por kjo ka të ngjarë të mos ndodhë kurrë pasi të shpjegoni domosdoshmërinë e kufizimeve.

Shmangni vendosjen e kufijve vetë, kjo thjesht do të çojë në pazar me ta dhe do të vrasë të gjithë idenë e pavarësisë.

Pyetini ata se si do ta menaxhojnë kufirin e tyre kohor.

Nëse jeni ai që vëzhgon kufizimet në kohë, mund të jetë një gabim i madh. Nëse një fëmije i vendosen kufij, janë ata që duhet t’i zbatojnë ato.

Ka shumë mënyra për ta bërë këtë: vendosni një orë me zile në një telefon ose kërkojini Alexa të Amazon për të vendosur një kohëmatës, edhe fëmijët e vegjël mund të përdorin një kohëmatës të kuzhinës.

Mos harroni se ju jeni thjesht një këshillues, jo njeriu i keq që i merr fëmijës tuaj diçka të çmuar.

Filloni që në moshë të hershme.

Sapo fëmija juaj fillon të insistojë në përdorimin e iPadit/smartphone-it/laptop-it të tij dhe shpërthen në zemërim, është koha për të vepruar në të.

Thjesht sigurohuni që të gjithë janë qetësuar para se të filloni një diskutim, transmeton shkollaejetes. Nëse shfaqen hidhërime, nuk do të thotë se është vonë për të rregulluar problemin, nuk është kurrë vonë.

Mos i gdhendni rregullat fillestare në gur.

Para së gjithash, kjo ju jep mundësinë për të hapur një temë përsëri nëse fëmija juaj thyen një premtim. Dhe nga ana tjetër, kjo i jep fëmijës tuaj liri të këmbejë kohën e përditshme para ekranit me një film një natë gjatë fundjavave ose të ndryshojë mënyrën se si e ndjekin kohën.

Përgatituni për diskutime të nxehta

Është shumë mirë nëse jeni në gjendje të zgjidhni problemin pa humbje në secilën anë. Por mbani në mend se fëmija juaj mund të protestojë kundër rregullave të reja.

Jini gati për këtë dhe mos u zemëroni, mos i ndëshkoni ose merrni kontrollin. Mundohuni t’i qetësoni dhe premtoni ta rishikoni temën më vonë. Një atmosferë e mirë familjare është gjithmonë më e rëndësishme.