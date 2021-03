Këshilla për të gjithë “grindavecët”: Si ta menaxhoni zemërimin?

Zemërimi është një emocion normal, i shëndetshëm, as i mirë as i keq. Si çdo emocion, ai përcjell një mesazh, duke ju thënë se një situatë është shqetësuese, e padrejtë ose kërcënuese, shkruan”Revista Psikologji”.

Nëse reagimi juaj i zemërimit ndaj zemërimit do të shpërthejë, ai mesazh nuk ka asnjëherë shansin të përcillet. Pra, ndërsa është krejtësisht normale të ndiheni të zemëruar kur jeni keqtrajtuar ose bërë padrejtësi, zemërimi bëhet problem kur e shprehni në një mënyrë që dëmton veten ose të tjerët, transmeton lajmi.net.

Ju mund të mendoni se shfryrja e zemërimit tuaj është e shëndetshme, se njerëzit përreth jush janë shumë të ndjeshëm, se zemërimi juaj është i justifikuar, ose që duhet të tregoni tërbimin tuaj për të marrë respekt.

Por e vërteta është se zemërimi ka shumë të ngjarë të ketë një ndikim negativ në mënyrën se si njerëzit ju shohin, dëmtojnë gjykimin tuaj dhe ju pengojnë suksesin.

Efektet e zemërimit

Zemërimi kronik që shpërthen gjatë gjithë kohës ose del jashtë kontrollit mund të ketë pasoja serioze për:

1-Shëndetin fizik. Vazhdimisht operimi në nivele të larta stresi dhe zemërimi ju bën më të ndjeshëm ndaj sëmundjeve të zemrës, diabetit, një sistemi imun të dobësuar, pagjumësisë dhe presionit të lartë të gjakut.

2-Shendetin mendor. Zemërimi kronik konsumon sasi të mëdha energjie mendore dhe ju turbullojnë mendimet, duke e bërë më të vështirë përqendrimin ose shijimin e jetës. Mund të çojë gjithashtu në stres, depresion dhe probleme të tjera të shëndetit mendor.

3-Karrierën. Kritika konstruktive, ndryshimet krijuese dhe debati i nxehtë mund të jenë të shëndetshme. Por goditja me forcë vetëm tjetërson kolegët, mbikëqyrësit ose klientët tuaj dhe shkatërron respektin e tyre.

4-Marrëdhëniet. Zemërimi mund të shkaktojë plagë të qëndrueshme tek njerëzit që doni më shumë dhe të pengojë miqësinë dhe marrëdhëniet e punës. Zemërimi shpërthyes ua bën të vështirë të tjerëve të besojnë tek ju, të flasin me ndershmëri ose të ndihen rehat – dhe është veçanërisht e dëmshme për fëmijët.

Shumë njerëz mendojnë se menaxhimi i zemërimit ka të bëjë me të mësuarit e shtypjes së zemërimit tuaj. Por, asnjëherë zemërimi nuk është një qëllim i shëndetshëm. Zemërimi do të dalë pa marrë parasysh se sa shumë përpiqeni ta shtypni atë. Qëllimi i vërtetë i menaxhimit të zemërimit nuk është të shtypë ndjenjat e këtij emocioni, por më tepër, të kuptojë mesazhin pas emocionit dhe ta shprehë atë në një mënyrë të shëndetshme pa humbur kontrollin. Kur ta bëni, jo vetëm që do të ndiheni më mirë, por gjithashtu do të keni më shumë të ngjarë të plotësoni nevojat tuaja, të jeni më të aftë të menaxhoni konfliktin në jetën tuaj dhe të forconi marrëdhëniet tuaja.

Zotërimi i artit të menaxhimit të zemërimit kërkon punë, por sa më shumë që e praktikoni, aq më e lehtë do të bëhet. Dhe shpagimi është i madh. Të mësoni të kontrolloni zemërimin tuaj dhe ta shprehni atë në mënyrë të përshtatshme do t’ju ndihmojë të ndërtoni marrëdhënie më të mira, të arrini qëllimet tuaja dhe të bëni një jetë më të shëndetshme dhe më të kënaqshme.

Mënyra se si të ulim zemërimin

Sapo të dini se si të njihni shenjat paralajmëruese që temperamenti juaj po ngarkohet dhe të parashikoni shkaktarët tuaj, mund të veproni shpejt për të trajtuar zemërimin tuaj para se të dalë jashtë kontrollit. Ka shumë teknika që mund t’ju ndihmojnë të qetësoheni dhe të mbani nën kontroll zemërimin tuaj.

1.Përqendrohuni në ndjesitë fizike të zemërimit. Ndërsa mund të duket kundërintuitive, akordimi në mënyrën se si trupi juaj ndihet kur jeni i zemëruar shpesh zvogëlon intensitetin emocional të zemërimit tuaj.

2.Merrni frymë thellë. Frymëmarrja e thellë dhe e ngadaltë ndihmon në kundërshtimin e tensionit në rritje. Kryesorja është të merrni frymë thellë nga barku, duke futur sa më shumë ajër të pastër në mushkëritë tuaja.

3.Lëvizni. Një shëtitje e shpejtë rreth bllokut është një ide e shkëlqyeshme. Aktiviteti fizik çliron energji të ndrydhur kështu që ju mund t’i afroheni situatës me një kokë më të freskët.

4.Përdorni shqisat tuaja. Ju mund të përdorni shikimin, erën, dëgjimin, prekjen dhe shijen për të lehtësuar shpejt stresin dhe për tu qetësuar. Ju mund të provoni të dëgjoni një pjesë të preferuar të muzikës, të shikoni një foto të çmuar, të shijoni një filxhan çaj ose të ledhatoni një kafshë shtëpiake.

5.Zgjasni ose masazhoni zonat e tensionit. Rrotulloni shpatullat nëse i tensiononi, për shembull, ose masazhoni butësisht qafën dhe lëkurën e kokës.

6.Numëroni ngadalë deri në dhjetë. Përqendrohuni në numërimin për të lejuar që mendja juaj racionale të arrijë ndjenjat tuaja. Nëse ende ndiheni jashtë kontrollit kur të arrini dhjetë, filloni të numëroni përsëri. /Lajmi.net/