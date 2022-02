KESCO: Me vendim të ZRRE-së, aplikimi i tarifave të reja fillon nga 9 shkurti

Sipas njoftimit, mënyra e implementimit të llogaritjes së konsumit është marrja e konsumit në total dhe ndarja në mesatare ditore, metodologji kjo që është propozuar nga KESCO dhe me të është pajtuar edhe ZRRE-ja, transmeton lajmi.net.

“Në mënyrë që të evitohet çdo keqkuptim, konsumi do të kalkulohet në dy pjesë, nga data e leximit të faturës deri me 9 shkurt dhe nga 9 shkurt e deri në datën e leximit. Faturimi deri me 9 shkurt do të llogaritet me tarifë të vjetër. Pastaj do të bëhet kalkulimi tjetër me tarifë të re. Pra, edhe nëse i keni shpenzuar më tepër se 800 kWh deri me 9 shkurt, ato nuk do të llogariten për të hyrë në bllok tarifë, por kalkulimi do të fillojë sërish nga zero deri në datën e leximit. Me anë të kësaj metode, pjesa më e madhe e konsumatorëve do të lirohen nga bllok tarifa, edhe pse kanë shpenzim mbi 800 kWh”, thuhet në njoftimin e KESCO.

Njoftimi i plotë:

Konsumatorët do të njoftohen lidhur me shpenzimin me tarifa të vjetra dhe të reja në faturat e fundit që do ti pranojnë gjatë ditëve në vijim.

Pastaj, konsumi që fillon pas dërgimit te fatures së ardhshme e tutje do të fillojë të njehsohet me tarifa të reja.