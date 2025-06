KESCO konfirmon kolapsin e KEK-ut: Nga nesër do ta importojmë të gjithë rrymën, qytetarë kurseni Kompania private “KESCO” përmes një njoftimi për media ka bërë të ditur se është njoftuar se nga nesër e në ditët në vijim do të ketë mungesë të theksuar të prodhimit vendor të energjisë elektrike, dhe kjo në rastin më ekstrem nënkupton që e gjithë sasia e energjisë elektrike për konsumatorët do të duhet të…