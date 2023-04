Kërkonte ribashkim, ish-dhëndri udhëtoi nga Kosova dhe dhunoi familjen e ish-gruas në Vlorë, u dogji dy shtëpi Ish-dhëndri i familjes së Luftie Fanaj, Haki Bajrami nga Kosova, dyshohet se pas konflikteve fizike me ish-nusen e tij dhe familjarët e saj, ka djegur me benzinë shtëpinë e ish-vjehrrit në fshatin Llakatund në Vlorë. Si pasojë e sherreve familjare janë djegur dy banesa. Autori i zjarrvënies ka qenë në proces ndarje me vajzën e…