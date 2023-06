Kërkohet reagimi i ndërkombëtarëve pas arrestimit të dy shqiptarëve në Serbi Dy filma shqiptarë nuk u lejuan të shfaqen në Bujanoc. Institucionet e Serbisë arrestuan personat që kishin të bëjnë me ata filma. Shfaqja e filmave nuk do të lejohet deri në momentin kur institucionet e sigurisë në Serbi do të marrin një vendim për përmbajtjen e tyre. Veprimet e policisë serbe kanë nxitur reagime të…