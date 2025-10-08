Kërkohet paraburgim për tre të dyshuarit për vrasjen e gjyqtarit Astrit Kalaja
Prokurorisë së Tiranës përmes një njoftimi ka thënë se kanë përfunduar hetimet për vrasjen e gjyqtarit Astrit Kalaja dhe janë proceduar penalisht tre persona. Përmes të të njëjtit njoftim, Prokuroria ka kërkaur masën e paraburgimit për tre të dyshuarit në këtë rast, raporton TCh. “Të tre shtetasit janë arrestuar në flagrancë si persona të dyshuar…
Lajme
Prokurorisë së Tiranës përmes një njoftimi ka thënë se kanë përfunduar hetimet për vrasjen e gjyqtarit Astrit Kalaja dhe janë proceduar penalisht tre persona.
Përmes të të njëjtit njoftim, Prokuroria ka kërkaur masën e paraburgimit për tre të dyshuarit në këtë rast, raporton TCh.
“Të tre shtetasit janë arrestuar në flagrancë si persona të dyshuar për kryerjen e veprave penale të lartpërmendura dhe për ta është paraqitur pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë kërkesa për vleftësimin e arrestimit dhe caktimin e masës së sigurimit personal “arrest në burg”, thuhet tutje në njoftimin e prokurorisë.