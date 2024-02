Kërkohet paraburgim për kaçanikasin që dhunoi një femër

Prokuroria Themelore në Ferizaj, ka njoftuar se ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Ferizaj, që t’i caktohet masa e paraburgimit prej 30 ditësh ndaj të dyshuarit me iniciale L.M, shkruan lajmi.net.

Më datën 4 shkurt të vitit 2024 afër fshatit Soponicë, Komuna e Kaçanikut, i dyshuari L.M ka detyruar të dëmtuarën për të kryer akt seksual pa pëlqimin e saj, thuhet në njoftim.

Njoftimi i plotë:

Ferizaj, 06 Shkurt 2024– Prokuroria Themelore në Ferizaj, Departamenti i Krimeve të Rënda, njofton opinionin publik se ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Ferizaj, caktimin e masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh ndaj të dyshuarit me iniciale L.M., për shkak të dyshimit të bazuar se i njëjti me datën 04 Shkurt 2024 afër fshatit Soponicë- Komuna e Kaçanikut, me përdorimin e forcës, ka detyruar të dëmtuarën për të kryer akt seksual pa pëlqimin e saj, me të cilën do të kryente veprën penale “Dhunimi” nga neni 227 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

I pandehuri me vendim të Prokurorit të Shtetit gjendet nën masën e ndalimit 48 orësh për veprën penale të lartëcekur.” /Lajmi.net/