Kërkohet paraburgim ndaj zyrtarit të ATK-së, iu gjetën dy çanta me barna të Serbisë

Gjatë ditës së sotme, Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka paraqitur kërkesë për paraburgimin e të pandehurit L.P.

Personi në fjalë, në cilësinë e zyrtarit të Administratës Tatimore të Kosovës, ka keqpërdorur pozitën e tij për kryerjen e veprës penale “Kontrabandim me mallra”, shkruan lajmi.net.

Gjatë ditës së djeshme, i pandehuri është ndaluar nga Policia e Kosovës, në fshatin Bistricë, ku pas kontrollit të veturës zyrtare të ATK-së që voziste, janë gjetur dy çanta me barna dhe banderola të Serbisë, “… pa poseduar asnjë dokument përcjellës”, u theksua në njoftim.

Ndërkohë, pritet të mbahet seanca dëgjimore ndaj të pandehurit, pranë Gjykatës Themelore në Mitrovicë.

Njoftimi i plotë:

Kërkesë për paraburgimin e zyrtarit të ATK që u ndalua duke kontrabanduar barna

Mitrovicë, 02 shkurt 2024 – Prokuroria Themelore në Mitrovicë, Departamenti i Krimeve të Rënda, pranë Gjykatës Themelore në Mitrovicë, ka paraqitur kërkesë për caktimin e paraburgimit për të pandehurin L.P., zyrtar i Administratës Tatimore të Kosovës, pasi ekziston dyshimi i bazuar se ka kryer veprat penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 414 paragrafi 1, dhe “Kontrabandimi me mallra“ nga neni 311 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Me datë 01 shkurt 2024 në rrugën magjistrale Leposaviq – Mitrovicë përkatësisht në fshatin Bistricë, i pandehuri L.P., është ndaluar nga policia në pikë kontroll, i njëjti ka qenë duke e drejtuar veturën zyrtare të Administratës Tatimore të Kosovës.

Gjatë kontrollit në bagazh janë gjetur dy çanta me lloje të ndryshme të barnave me banderola të Serbisë, pa poseduar asnjë dokument përcjellës.

Seanca dëgjimore për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit pritet të mbahet pranë Gjykatës Themelore në Mitrovicë. /Lajmi.net/