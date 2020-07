Kërkohet paraburgim ndaj të dyshuarit që vrau gruan e tij në Kamenicë

Sipas kërkesës, ekzison dyshimi i bazuar se, më 25 Korrik 2020, në fshatin Berivojcë, komuna e Kamenicës, i dyshuari N.M., “për shkak të mosmarrëveshjeve të vazhdueshme familjare, me dashje e ka privuar nga jeta bashkëshorten e tij, tani të ndjerën S.M., ashtu që pas fjalosjes, i dyshuari me mjet të përshtatshëm – shufër metalike, e godet të ndjerën një herë në kokë, e cila rrëzohet në dysheme, mirëpo i njëjti prapë ka vazhduar ta godet me shufër disa herë në kokë dhe pjesë tjera të trupit, me ç’rast të ndjerës i ka shkaktuar plagë të cilat kanë qenë vdekjeprurëse”.

“Me këto veprime, dyshohet se i dyshuari N.M., ka kryer veprën penale ‘’Vrasja e rëndë’’, nga neni 173, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës”, thuhet në njoftim.

I dyshuari gjendet në ndalim 48 orësh, ndërsa sot pritet që të mbahet seanca për caktimin e masës së paraburgimit, para gjyqtarit të procedurës paraprake. /Lajmi.net/