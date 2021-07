Kërkohet paraburgim ndaj një personi të dyshuar për tentim vrasje

Sipas kërkesës, ekziston dyshimi i bazuar se, i pandehuri T.N., rreth orës 21:40, pikërisht në një lokal në Gjakovë, ka tentuar ta privojë nga jeta të dëmtuarin-të pandehurin, E.M..

I njëjti, kishte dalë nga lokali, duke vërejtur që jashtë ishin duke u rrahur disa persona, aty e kishte parë të dëmtuarin-të pandehurin E.M., duke shtënë me armë brenda lokalit dhe pasi që ky i fundit del jashtë ku ka vazhduar duke u rrahur me disa persona të tjerë, i pandehuri, me armë zjarri gjuan fillimisht në ajër e më pas në drejtim të dëmtuarit-të pandehurit E.M, ku gjatë largimit të tij, në mes të veturave në parking ky fishek nuk arrin që ta godet.

I pandehuri menjëherë largohet nga vendi i ngjarjes, me ç‘rast dorëzohet në polici me datën 12.07.2021 .

Me këto veprime, dyshohet se ka kryer veprën penale “Tentim vrasje”, nga neni 172, paragraf 1 lidhur me nenin 28 të KPRK-së.

Po ashtu, i dyshuari T.N., më parë e deri më 11.07.2021, pa autorizim, ka mbajtur armë dhe municion në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët, ku të njëjtat i janë konfiskuar në stacionin policor.

Me këto veprime, ka kryer veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 366, paragraf 1 i KPRK-së.

I pandehuri T.N., gjendet në ndalim nga data 12.07.2021, ndërsa i dëmtuari- i pandehuri E.M, gjendet në arrati.