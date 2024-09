Kërkohet paraburgim ndaj një personi nga Ferizaj, kontrabandoi qytetarët për në vendet e BE-së dhe i mashtroi për viza

Prokuroria Themelore në Ferizaj, ka njoftuar opinionin publik se ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Ferizaj, caktimin e masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh ndaj të dyshuarit F.H., nga komuna e Ferizajt, për shkak të dyshimit të veprave penale “Kontrabandimi me migrantë” dhe ”Mashtrimi”.

Sipas Prokurorisë, ekziston dyshimi se gjatë muajit Tetor – Nëntor 2021 në Ferizaj, me qëllim të përfitimit të drejtpërdrejtë të dobisë financiare, i dyshuari F.H., është marrë me kontrabandimin e migrantëve, shtetas të Republikës së Kosovës në Shtetet e Bashkimit Evropian, pa i përfillur kushtet e domosdoshme për hyrje të ligjshme për në këto shtete, me këtë do të kryente veprën penale “Kontrabandimi me migrantë”.

Po ashtu, ndaj të njëjtit, ekziston dyshimi i bazuar se gjatë muajit Tetor – Nëntor 2021 në Ferizaj, duke i fshehur faktet me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete e ka vënë në lajthim të dëmtuarën N.L., duke i premtuar se do ti siguroj tri viza shengen për të i’a mundësuar hyrjen në shtetin e Zvicrës, në atë mënyrë që ka siguruar tri viza në ambasadën e Rumanisë në Shkup për bashkëshortin e saj dhe dy fëmijët e saj, për të cilin shërbim ka marrë tre mijë e pesëqind (3500) euro edhe pse e ka ditur se Rumania nuk është pjesë e zonës shengen, me këtë do të kryente veprën penale “Mashtrimi”.

“I pandehuri që nga data 10 Shtator 2024, me vendim të Prokurorit të Shtetit gjendet nën masën e ndalimit 48 orësh për veprat penale të lartëcekura”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/