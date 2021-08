Kërkohet paraburgim ndaj dy të dyshuarve për 31 kg narkotikë

Rreth orës 17:48, është njoftuar prokurori kujdestar nga Policia e Kosovës se kanë ndaluar një veturë, në të cilën janë zënë të dyshuarit dhe me rastin e kontrollimit të kësaj veture kanë gjetur dhe sekuestruar rreth 31 kg substancë narkotike (e llojit marihuanë).

Policia e Prishtinës në bashkëpunim me Policinë e Pejës, duke vepruar sipas autorizimeve të Prokurorit të Shtetit, si dhe në koordinim me Prokurorinë e Pejës dhe Gjykatën Themelore në Pejë, është urdhëruar masa e kontrollit të shtëpive dhe objekteve përcjellëse të të dyshuarit B.S., me ç’ rast është sekuestruar një veturë e tipit “Mercedes”, e cila dyshohet se është përdorur për kryerjen e veprës penale, po ashtu, është sekuestruar një veturë e tipit “Toyota Land Cruiser” (me targa të Shqipërisë), një veturë e tipit “Passat”, në të cilën është gjetur substancë narkotike, dy telefona, 1050 dhe 1350 lekë.

Me aktvendim të Prokurorit të Shtetit janë ndaluar të dyshuarit me inicialet A.M., (shtetas i Shqipërisë) dhe B.S., (shtetas i Kosovës), në kohëzgjatje prej 48 orësh, në drejtim të veprës penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge”, nga neni 269 të KPRK-së, si dhe ndaj të njëjtëve është paraqitur kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit, në Gjykatën Themelore në Prishtinë./Lajmi.net/